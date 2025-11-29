大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」

大埔宏福苑五級奪命火，千多戶居民痛失家園，至少128人罹難。有居民對於辛辛苦苦建立的安樂窩，一夜化為灰燼感痛心疾首，其中宏福苑受災居民陸先生今（29日）早在廣福邨平台遙望家園時，特別向在場記者借用長鏡，欲以較近距離看看家園受災情況，當他看到家園外牆燒燶熏黑，不禁悽然落淚，場面心酸。

他說事發當日在群組中獲悉宏福苑起火，他即時著外傭不要回家，又致電住隔鄰單位的母親不要回去，母親最後坐在快餐店等候消息。「之後就睇住佢燒，開頭起火冇諗過咁犀利，因為早兩星期中環有棚架著火，燒晒啲圍網就冇事，第二日仲即刻搭返棚，點知今次全部燒晒。」他聽聞今日可取回部分財物，「住就唔住得啦，唔使諗。」他透露連日來成家到住附近的胞姊家暫時棲身。「我哋冇晒證件，要去入境處補辦。」

而獨居的陳女士，起火時自己已返工不在家，但家中養了多年的家貓「加菲」至今下落不明，她已向當局登記家貓失蹤事宜，惟迄今仍未收到有關部門尋獲家貓的通知。「我自覺我隻貓仲生存緊，如果早啲救佢會好啲，但之後不斷有濃煙攻入屋，已經咁多日，唔排除佢已奄奄一息。」她訴說內心感不安，「我自己獨居，佢（加菲）係陪伴住我。」她又透露，本來估計明年過完年維修工程應該完畢，每期要供兩萬元，一共供六期，現已供了四至五期，諗住「甩難」卻變成苦難。經歷火劫，她心存疑問：「層樓仲可唔可以住呢?」

政府表示，正盡力為受宏福苑火災影響的居民提供應急住宿支援。截至昨早，約205名居民已入住青年宿舍或酒店房間；另有601名居民入住房屋局的過渡性房屋單位，連日來共有約720多人通宵使用政府庇護中心。

截至昨傍晚6時，各區共275個過渡性房屋單位已投入服務，逾600名居民入住：項目包括大埔的「善樓」、「樂善村」、「策誠軒」；元朗的「博愛江夏圍村」、「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」；北區的「博愛昇平村」；黃大仙的「可悅居」；沙田的「樂和．東寓」；九龍城的「啟德．東寓」；將軍澳的「邑庭居」。

房屋局指，全港各個過渡性房屋項目仍有超過1100個單位待命，有需要的市民可致電36118482查詢。當局說，由於現時屬緊急情況，會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，預計持續一段較長時間。同樣免租的房屋署中轉屋或臨時收容中心亦有逾2000個單位或床位可支援受影響居民，市民可致電26584430查詢。有意入住房協暫租住屋項目及出租屋邨單位的受影響居民，可致電28391393。