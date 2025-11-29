Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜廣福邨平台物資站疑收噪音投訴 警方要求今早10時前清場　

突發
更新時間：06:31 2025-11-29 HKT
發佈時間：06:31 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡及大量居民痛失家園後，市民紛紛自發捐出物資，由義工集中於廣福邨平台整理，再分發予受災居民。不過，今日（29日）凌晨時分，警方到場勸喻負責人，需於今早10時前完成清場。據悉有廣福邨住戶向警方投訴，指臨時物資站於深夜時段發出噪音。

據了解，物資站近日24小時有人輪值，包括搬運、分類及派發物品，加上救援車輛及義工出入頻繁，期間曾出現交談聲及搬運聲響，有居民受影響，因而報警求助。

義工負責人之一的Mavis表示，暫時未接獲警方要求清場的原因，但她也理解不能使用平台太長時間，而撤離對整體支援災民工作亦影響不大。

她表示，其實早於凌晨左右已接獲警方消息，指或需要撤離，直到凌晨三、四時確認必須撤離。她說，在昨日下午三、四時前，也被通知毋須清場，不解為何突然變故。

宏福苑大火引發大批市民捐贈，平台物資一度堆積如山，形成大型臨時物資站。接獲清場消息後，在場人士紛紛自發跟隨指揮執拾及搬運物資。

 

