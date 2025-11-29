大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成128死79傷。其中一名剛抵港僅數天的菲律賓籍外傭Rhodora Alcaraz，在火警中展現驚人毅力與勇氣——她在濃煙烈焰下緊抱僅3個月大的幼主，兩人被困家中數小時，最終由消防救出。惟Rhodora情況危殆，現正留醫深切治療部。

來港僅數天 姐拍片呼籲同鄉救妹

據報，Rhodora事發前數天才到港工作。火警發生時，屋內濃煙急速湧入，她與僱主一家及嬰兒一同被困。期間，她一直沒有鬆手，緊緊抱着幼主，用身體遮擋熱力和煙霧，確保嬰兒不受波及。

救援人員從火場發現時 仍保持緊抱嬰兒姿勢

消防到場後破門救人，眾人成功獲救。當救援人員從火場發現她時，她仍保持著緊抱着嬰兒的姿勢。其後她由救護車送往基督教聯合醫院，經初步治理後轉送深切治療部接受插管治療，情況危殆。

3個月大的幼主情況穩定，已獲妥善照顧。

由於Rhodora獲救前，其身在菲律賓的姐姐在社交平台拍片指妹妹仍在火場，生死未卜，呼籲大家想辦法拯救愛妹，事件因而引起外傭社群及市民關注。尤其Rhodora的英勇事迹廣後，不少網民留言祝願她早日康復，並感謝她在危難中挺身保護嬰兒；亦有人呼籲僱主以後善待家事工人，珍惜她們，給予她們應有的尊重。

菲律賓方面表示，正關注事件，證實至少有一名女傭正在醫院接受治療，情況危殆（即Rhodora），另有一人失聯。

印尼駐港總領事館則確認，有兩名印傭在火災中不幸遇難，另有兩名印傭受傷。