大埔宏福苑五級火｜前保安主管：火警鐘長關 曾向管理公司反映無果

大埔宏福苑五級大火造成128死、79傷，不少住戶事後質疑消防警鐘當日未有響起，亦有居民指出，工程期間工人經常在棚架吸煙，懷疑可能與火災有關。宏福苑前保安主管黃先生近日受訪時稱，屋苑的消防系統曾長期被關閉，而工人在棚架吸煙更是「家常便飯」，相關投訴曾向報反映，但未獲管理公司跟進。

黃先生：屢勸工人棚架勿吸煙 被敷衍應對

黃先生指，他於今年5月1日上任保安主管，但僅工作約兩星期便離職。他表示入職首日已接到住戶投訴指工人於棚架吸煙及大廈滲水。其後每天平均收到至少10宗居民投訴，部分與工人吸煙有關。他雖多次上前勸喻，但工人往往只以敷衍應對，轉身便故態復萌。

只有保安可開關警鐘系統

更令人關注的是，他入職當日已發現消防火警鐘及部分系統被關掉。他曾向物管公司反映，強調此舉極具風險，指一旦發生火警，警報與灑水系統未能正常運作，後果難以想像。然而，他指物管公司並無跟進；數日後，他因擔心責任問題及安全風險，選擇辭職。

黃先生又指，大維修期間不少工人為方便出入，經常不經大堂，而是從消防後梯進出。他相信物管公司為方便工人走後梯，才關掉相關消防系統。他強調，一般情況下，只有保安可以操作消防控制面板，開啟或關閉系統。

根據宏福苑業主立案法團的會議紀錄，早於工程期間，已有業戶反映工人吸煙、施工安全及管理問題。法團當時指已通知承建商要求改善。