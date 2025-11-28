Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

O記尖沙咀葵涌拘25男女 搗破$4.2億非法外圍集團

突發
更新時間：22:54 2025-11-28 HKT
發佈時間：22:54 2025-11-28 HKT

有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後，一連兩日（11月26至27日）在尖沙咀及葵涌展開代號「破巢」行動，拘捕25名男女。其中，人員搗破多個懷疑由同一非法外圍集團操控的營運中心，相關外圍集團曾處理至少4.2億元非法賭博款項。

非法外圍集團方面，人員一連兩日突擊搜查位於尖沙咀及葵涌的四個工商廈單位。9名本地男子、1名非華裔男子及2名本地女子（18至36歲），涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（串謀「洗黑錢」）被捕。 此外，5名本地男子及4名本地女子（42至68歲），涉嫌「洗黑錢」被捕。

警方於外圍營運中心內檢獲大量手提電話、電腦、文件及約五萬元現金。警方圖片
警員於上述單位內檢獲大量手提電話、電腦、文件及約五萬元現金。調查顯示，該懷疑非法外圍集團在香港多個工廈單位設有24小時營運中心及儲存庫，自2024年1月起利用傀儡戶口的網上平台，為不同賭博平台處理至少4.2億元的非法賭博款項。

調查顯示，該懷疑非法外圍集團在香港多個工廈單位設有24小時營運中心及儲存庫。
另外，人員搜查多個位於尖沙咀的娛樂場所及位於葵涌的住宅單位，並檢獲4把牛肉刀、一支壘球棍、19包俗稱 「Happy 粉」的懷疑毒品、42克懷疑霹靂可卡因及超過1200粒懷疑大麻油煙彈，毒品總市值約十八萬元。人員分別以「管有攻擊性武器」及「販運危險藥物」拘捕3名本地男子及1名本地女子（20至34歲）。

其中一名24歲本地男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（11月29日）上午在西九龍裁判法院提堂。其他被捕人已獲保釋候查，須於十二月下旬向警方報到。

另外，人員搜查多個位於尖沙咀的娛樂場所及位於葵涌的住宅單位，檢獲一批武器。
