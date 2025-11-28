Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜醫管局：一病人服務助理遇難 任職大埔醫院多年 仍有一員工失聯

突發
更新時間：21:08 2025-11-28 HKT
發佈時間：21:08 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級火慘劇，造成過百人死亡。醫院管理局發言人今日（11月28日）表示，大埔醫院精神科一名病人服務助理證實在火災中遇難。該局深感哀痛，向同事家屬致以深切慰問。另外，醫管局稱仍然有一名同事失聯，該局會繼續與家屬及相關政府部門保持緊密聯繫，希望可以盡快尋回該名同事的下落。

醫管局稱，離世同事在大埔醫院工作多年，一直專業盡心、盡力盡責服務病人，深受同事愛戴。醫院已聯絡家屬致以深切慰問，會為家屬提供最大的支援，包括已撥出一筆應急款項，協助家屬渡過艱難日子。醫院會為家屬提供其他協助，包括心理支援及輔導，以及其他生活上所需的安排，希望協助家屬盡快走出傷痛。

該局又稱，理解醫院的同事亦會受事件影響，新界東醫院聯網已啟動支援機制，為有需要的同事提供心理支援及輔導，醫院亦已設立追思閣悼念離世的同事。

醫管局又提到，共有約60名不同醫院的同事在火災中痛失家園，有關醫院已為受影響的同事提供協助，包括提供臨時住宿及恩恤休假安排，如果同事有其他特別需要，本局亦會盡力幫忙，陪伴同事渡過困難的日子。

醫管局強調，必定會盡全力照顧受火災影響的同事，會與他們同行，讓同事安心處理善後工作，盡快撫平傷痛、回復正常生活。

