大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認

突發
更新時間：20:10 2025-11-28 HKT
發佈時間：19:19 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑發生五級火警，造成多人傷亡。警方今日（28日）在記者會上表示，會調動災難遇害者辨認組，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份，部分樓宇預計今日稍後可以安排警方入內調查，預計整個調查需要3至4個星期。

《星島頭條》見到10多名身穿白色保護衣、戴白色頭盔及孭有一個寫有「DIVU」的黑色腰包的人員進入火場。消息指，該批人員為災難遇害者辨認組成員，他們傍晚開始進入火場堪察地形，進行前期調查工作，並搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，記錄伏屍地點。另外，他們亦會留意遇害者是否留有遺物，以協助辨認死者的身份。

翻查資料，災難遇害者辨認組（英文：Disaster Victims Identification Unit，縮寫：DVIU）於1981年成立，由警方CID刑偵人員組成，曾於2018年2月的九巴大埔奪命車禍、1996年的嘉利大廈奪命大火、2003年的屯門巴士墮橋及2012年的南丫海難等嚴重死傷事故，協助辨認遇難者身份。除於本地執勤，災難遇害者辨認組亦遠赴海外，參與2004年南亞海嘯、2013年埃及樂蜀熱氣球事故，參與遇害者辨認工作。

