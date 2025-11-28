大埔宏福苑五級火｜鄧炳強指棚網達阻燃要求 發泡膠板及燒斷竹節等致蔓延

大埔宏福苑五級大火已造成逾百人死亡。保安局局長鄧炳強與警方消防首長，今日（11月28日）下午3時在火場外見記者，交代救火及調查進展。鄧炳強指，初步化驗大廈棚網後，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度致燃。

鄧炳強相信，火警源於宏昌閣低層圍網起火，其後因發泡膠板快速蔓延，波及其他樓宇。其後有單位玻璃爆裂，火勢急速蔓延到室內，釀成大面積災難。而且高溫令竹棚燃燒，燒斷的竹節飛墮亦令其他樓層起火。目前確實起火原因仍在調查。

救火時困難方面，鄧炳強指出高層棚架在火警中不斷倒塌堆積，阻礙緊急出口及大廈出入口，堵塞消防員入樓救援，並令消防旋轉台鋼梯難以停在最的作業位置；另外火勢蔓延迅速，樓宇空間狹窄，單位雜物多，大大增加救援難度。而且現場溫度高，有單位死灰復燃，令消防員需重複滅火，增加工作難度。

現時基本完成滅火救援，後續目標是令現場盡快降溫，並安排屋宇署檢查，確認樓宇安全後由警方搜證。鄧炳強感謝消防人員日以繼夜撲救，但提到有人質疑消防處工作，認為對救火同事非常不公道。

大埔宏福苑2025年11月26日五級大火慘劇，造成過百人死亡。資料圖片

目前為止，大火造成128人死亡，包括1名殉職消防員；另有79名人士受傷，包括11名消防員。死者中108人為火場發現的遺體，4人送院搶救後不治，16具燒焦遺體仍在大廈，警方不排除搜證時發現更多遺體。

死者身份方面，39人已確認身份；餘下遺體一半在單位內發現，相信稍後時間能辨認身份；另外一半餘下遺體則身份未明遺體要再確認身份。

失蹤者方面，火警期間共接獲467宗失蹤人口求助，部份個案重覆。經確認後，有39人已離世、35人送院、110人目前安全，仍有約200多人情況未明，當中涉及89具未能確切辨認的遺體。

