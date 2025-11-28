大埔宏福苑五級火｜警料今日內可進入部份樓宇調查 料過程需時3至4星期

大埔宏福苑發生5級大火，釀成至少128人死亡79人受傷，200多人情況未明，包括89具遺體未能辨認。署理警務處處長簡啟恩今日（28日）在記者會上表示，警方極度重視今次火災，已設立傷者查詢熱線1878 999，如市民懷疑有親友失蹤可致電求助，會由專人接聽及收集資料，協助致電者了解相關情況。警方會使用重大事件調查及災難支援系統，輸入失蹤及傷者資料，透過自動校對功能識別傷亡者身份，加快公眾對失蹤者的查詢。

社區會堂設辨認處 供失聯者家屬認屍

另外，警方於大埔廣福社區會堂設立辨認處，協助失聯者的家屬經相片辨認，完成初步辨認後，會安排家屬進行正式遺體辨識程序。警方亦會調動災難遇害者辨認組，在短時間內有系統地辨識遇害者身份。在遺體辨認方面，警方受過很多訓練，包括從受害人身邊物件、身體特徵及DNA確認，會盡量辨認遺體身份。

保安局、消防及警方就大埔宏福苑五級大火向傳媒講述現時情況。盧江球攝

署理警務處處長簡啟恩。盧江球攝

他指警方目標是同時在7座大廈一同搜索調查，據消防資料，部分位置仍超過200度，加上火災後環境惡劣，不少物品倒塌，令搜索空間狹窄，當警方完成搜證後，會立即解封大廈，讓居民回到住所進行善後。他強調，警方極度重視火災，已與消防會成立專責小組全面調查起火原因，一定會交予死因庭處理，已準備好在現場條件許可下作多方位搜證，部分樓宇料今日可安排警方入內調查，預計整個調查過程需3至4星期。