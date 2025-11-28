Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜火警中受影響動物共243隻 愛協團隊現場分流救治

突發
更新時間：14:46 2025-11-28 HKT
發佈時間：14:46 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級火災造成至少94人死亡，其中不少住戶養有的寵物亦不能倖免。愛護動物協會連日來在廣福邨廣禮樓對開空地設認領區供主人認領愛寵。其間有消防員陸續救出貓狗，亦有救出時已當場慘死。愛護動物協會今日（28日）表示，截至今日早上，紀錄中受影響的動物共有243隻，其中92隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。

另外，以下為 愛協對大埔火災中受影響之寵物與居民的支援：

現場拯救及獸醫支援
愛協的獸醫及督察團隊一直於現場及愛協中心提供以下支援服務：
- 進行初步健康評估
- 協助寵物由其主人或家屬認領
- 視乎情況，安排受傷或無人照顧的動物轉送至該會青衣中心及灣仔中心接受進一步治療及照顧

緊急醫療支援
如您的寵物需要緊急醫療協助，該會位於灣仔的24小時動物醫院可提供即時支援服務。
緊急支援熱線：
2802 0501（辦公時間）
2711 1000（非辦公時間）

寵物失蹤協助、臨時寄養及物資補及安排

如居民仍在尋找失蹤寵物，或需為健康寵物安排臨時寄養，該會青衣中心現正提供免費臨時庇護服務予受事件影響之動物。

同時，民間團體及義工可與該會聯絡，樂意提供醫療及物資上的支援。

寵物失蹤／臨時寄養／物資補及查詢：
2232 5553（辦公時間）
2711 1000（非辦公時間）
公眾可如何提供支援

物資捐贈及捐款
愛協現時物資儲備充足。然而，如市民手上有多餘的毛巾或寵物糧食，仍歡迎捐贈。所有收到的額外物資，將會妥善分發予災區現場或由該會照顧中的動物，以確保牠們獲得所需的基本照料。

此外，該會亦歡迎各界提供捐款，支持本會持續的動物救援及護理工作。

 物資捐贈地點（辦公時間內）：愛協青衣中心（青衣長輝路38號）
 網上捐款： bit.ly/4p63X5G

長期暫養支援

目前該會暫無短期暫養的即時需要，惟如您有意協助照顧可能需要暫養的動物，歡迎將您的姓名及聯絡方式電郵至[email protected] 。該會將記錄您的資料，於有需要時與您聯絡，或將您的資料轉交予有相關需要的團體作聯絡之用。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
43分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
4小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前