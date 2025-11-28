Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證

更新時間：12:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：12:30 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，至今造成最少94人死亡，包括1名37歲消防員殉職，全城哀傷。廉政公署表示，由於事件涉及重大公眾利益，已成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。消息稱，廉署今日(28日)拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩名董事，早上11時許押解其中一人返回九龍灣辦公室搜證。各人逗留約一個小時至中午1時許，穿上白色外套的男子雙手被鎖上手銬，由調查人員帶走離開辦公室。根據公司注冊資料，鴻毅建築師有限公司有兩名董事，為吳躍和黃俠然。這是繼警方昨日(27日)以誤殺罪拘捕3名工程公司董事及工程顧問後，執法部門第二波拘捕行動。

至下午約3時半，廉署人員押解另一名男子到九龍灣辦公室調查，穿深色短袖衫男子用白色外套包裹雙手，相信是遮蓋被鎖上手銬的雙手。廉署人員在辦公室逗留約20分鐘後帶走該名男子，登車返署繼續調查。 

整個搜救過程中，消防揭發建築物外牆的保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準，亦發現一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外都被發泡膠封閉，不排除發泡膠令火勢迅速蔓延。警方新界北總區重案組探員，昨日(27日)拘捕承接大維修的工程公司兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），先後押解3人到工程公司位於新蒲崗的辦公室、元朗蝦尾新村一村屋及馬鞍山沃泰街8號一屋苑單位調查攑證。

消息稱，被押返蝦尾新村搜屋的52歲被捕男子，是涉事工程公司的姓何男董事。至於被押返沃泰街8號搜屋的68歲被捕男子，則為姓黃工程顧問，負責授權簽字。同案另有一名工程公司姓侯的男董事。他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕，現被扣留調查。

相關新聞：大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘

大埔宏福苑五級火，火警大致被救熄，消防處正進行搜救工作。消防處副處長(行動)陳慶勇在今（28日）凌晨1時許的記者會上表示，預計今早約9點可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

 

 

 

 

