大埔宏福苑五級火｜入境處派員親赴安置所 為受災居民預先登記補領證件

突發
更新時間：21:36 2025-11-27 HKT
發佈時間：21:36 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）五級火，焚燒超過一日，至今（27日）仍未救熄。居民家園盡毀，不少人身無分文，就連身上證件也遺失，徬徨無助。入境處今日晚上派員到馮梁結紀念中學在內6間居民安置所，協助受影響居民預先登記，以便安排申請人稍後時間由專車接送到將軍澳入境處總部辦理身份證及旅行證件補領手續。據了解，補領費用將會豁免。

入境處發言人表示，有見受大火影響的居民可能已遺失身份證及相關旅行證件，入境處於今日晚上前往9間臨時庇護中心，為有需要的居民預先進行登記，以便安排申請人稍後時間由專車接送到將軍澳入境處總部辦理身份證及旅行證件補領手續。入境處會加快處理相關證件申請，希望在一至兩日內完成製作新身份證及旅行證件，並送回9間臨時庇護中心供申請人領取。

據了解，入境處有關辦事處將於辦公時間外加開特別服務時段予受影響居民，並將豁免受影響居民身份證補領申請的費用。入境處亦已聯繫中旅社提供回鄉卡特別補領服務予受影響居民。

