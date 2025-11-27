大埔宏福苑五級火｜殉職消防拍拖10年 女友發帖道別：你係我嘅驕傲 好想再拖住你隻手

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，當中包括37歲消防員何偉豪英勇殉職。消息指，何偉豪有一名拍拖近10年的女朋友，計劃下月結婚。何的女友今日（27日）在社交平台發文悼念，指自己難以接受消息，又稱何是自己的超級英雄，是她的驕傲，「我個superhero任務完成返左氪星啦～你係我嘅驕傲！但係對唔住，我想同大家請一個小假期，因為我真係接受唔到，我好想好想可以再拖住你隻手…」。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪朋友發帖悼念：落更喇好好休息bro

據了解，何偉豪與女朋友非常恩愛，不時出國旅行，又經常在Instagram上看到他們的生活點滴。何在其中一則貼文中身穿消防制服，緊抱女友，並寫著：「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心。」

多名網民湧入何偉豪的Instagram平台留言哀悼，有人對於他在婚禮前殉職感到難過，「一路走好英雄」、「香港人向你致敬」、「一路好走下輩子做個無憂無慮幸福的人」、「落更，辛苦你。謝謝。」、「天堂不會再有痛苦」、「下世，做兄弟。辛苦你。」、「香港英雄，謝謝你」、「多謝你守護香港人」。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜英勇殉職消防員家屬認屍 消防處福利組等派員陪同