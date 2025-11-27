Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜殉職消防拍拖10年 女友發帖道別：你係我嘅驕傲 好想再拖住你隻手

突發
更新時間：16:20 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:00 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，當中包括37歲消防員何偉豪英勇殉職。消息指，何偉豪有一名拍拖近10年的女朋友，計劃下月結婚。何的女友今日（27日）在社交平台發文悼念，指自己難以接受消息，又稱何是自己的超級英雄，是她的驕傲，「我個superhero任務完成返左氪星啦～你係我嘅驕傲！但係對唔住，我想同大家請一個小假期，因為我真係接受唔到，我好想好想可以再拖住你隻手…」。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪朋友發帖悼念：落更喇好好休息bro

據了解，何偉豪與女朋友非常恩愛，不時出國旅行，又經常在Instagram上看到他們的生活點滴。何在其中一則貼文中身穿消防制服，緊抱女友，並寫著：「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心。」

多名網民湧入何偉豪的Instagram平台留言哀悼，有人對於他在婚禮前殉職感到難過，「一路走好英雄」、「香港人向你致敬」、「一路好走下輩子做個無憂無慮幸福的人」、「落更，辛苦你。謝謝。」、「天堂不會再有痛苦」、「下世，做兄弟。辛苦你。」、「香港英雄，謝謝你」、「多謝你守護香港人」。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜英勇殉職消防員家屬認屍 消防處福利組等派員陪同

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
10分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前