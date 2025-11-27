大埔宏福苑五級火｜英勇殉職消防員家屬認屍 消防處福利組等派員陪同

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，當中包括37歲消防員何偉豪英勇殉職。據了解，今日（ 27日）早上，消防處福利組及心理服務組人員將陪同殉職消防員家屬，到富山殮房認屍。而大火中其他死者超過20具遺體，已被移送到沙田富山殮房。警方機動部隊及田心警區的探員亦到殮房做準備，陸續安排家屬辦理認屍手續。

現場所見，警方在殮房外守候安排，至中午前社會福利署亦派員到場。至下午1時許，有私家車離開殮房。

消防處處長楊恩健昨晚（26日）表示，消防員何偉豪入職消防處已有9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。宏福苑大火期間，他在宏福苑地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲。當時他面部有燒傷，陷入昏迷，經送院搶救後終不治。

何偉豪的朋友在社交媒體悼念，上載一張何偉豪從消防學校畢業時的合照，「請好好記着英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我地哋負出所有，落更喇，好好休息bro……….」。