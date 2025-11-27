Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜英勇殉職消防員家屬認屍 消防處福利組等派員陪同

突發
更新時間：10:58 2025-11-27 HKT
發佈時間：10:58 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，當中包括37歲消防員何偉豪英勇殉職。據了解，今日（ 27日）早上，消防處福利組及心理服務組人員將陪同殉職消防員家屬，到富山殮房認屍。而大火中其他死者超過20具遺體，已被移送到沙田富山殮房。警方機動部隊及田心警區的探員亦到殮房做準備，陸續安排家屬辦理認屍手續。

現場所見，警方在殮房外守候安排，至中午前社會福利署亦派員到場。至下午1時許，有私家車離開殮房。

消防處處長楊恩健昨晚（26日）表示，消防員何偉豪入職消防處已有9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。宏福苑大火期間，他在宏福苑地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲。當時他面部有燒傷，陷入昏迷，經送院搶救後終不治。 

何偉豪的朋友在社交媒體悼念，上載一張何偉豪從消防學校畢業時的合照，「請好好記着英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我地哋負出所有，落更喇，好好休息bro……….」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
9分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前