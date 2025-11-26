大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，釀成至少13死及多人受傷，當中一名消防員殉職。民政處開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

《星島頭條》記者晚上前往中華基督教會馮梁結紀念中學察看，現場安置約3、400人，現場設兩條登記隊伍，一條用於登記受災市民，另一條則為失蹤者或失聯人士的家屬服務。其後將現場受災居民陸續送往東昌街社區會堂。

YMCA 開放烏溪沙青年新村900個臨時宿位

而因應大埔宏福苑火警事故，香港中華基督教青年會開放烏溪沙青年新村（地址：馬鞍山鞍駿街2號）即晚提供900個臨時住宿予有需要的巿民。

富豪酒店集團提供部分客房

另外，富豪酒店集團亦全力支援大埔宏福苑火警受影響居民，富豪酒店集團旗下沙田麗豪酒店仍有少量客房供應，可即時安排入住安頓。酒店會免費提供關懷包(包括︰個人衛生用品、一次性內衣褲及衛生用品)，全力支援各位受影響居民。富豪旗下另外11間酒店，包括全線富薈酒店(iClub)及麗豪航天城酒店，亦有少量客房供應，將盡力支援並協助安排入住。

記者在中華基督教會馮梁結紀念中學現場察看，現場安置約3、400疏散居民，現設有兩行隊列，分別用於居民登記及供居民登記失蹤人士，現場亦設有廣播，提示居民如有家屬失蹤，請立即前來登記。

有現場市民表示，現場火勢嚴重，感嘆「屋企燒晒，好彩人無事」。現場可見，有不少長者疏散前來。

市民如未有暫時住所，現場職員將集合好的市民送往東昌街社區會堂臨時庇護中心「過夜」，並提供食水、被褥等物資。

富豪酒店集團提供客房供暫住

電訊商csl 為受火災影響的客戶免費外借行動電源，或於門市免費充電，方便隨時與親友保持聯繫。