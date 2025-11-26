大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次

大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，造成多人死傷。港鐵表示，有見較早前路面交通受到火警影響，港鐵於傍晚6時許及7時許先後額外增加由九龍塘站開往大埔墟站的班次，以疏導增加的客流。港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

運輸署亦表示受火警影響，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(來回方向)的全線；吐露港公路(來回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線；廣宏街的全線(來回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全線需要封閉。



另外，多條巴士路線需要改道行駛：