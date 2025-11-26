Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次

突發
更新時間：22:33 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:17 2025-11-26 HKT

 大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，造成多人死傷。港鐵表示，有見較早前路面交通受到火警影響，港鐵於傍晚6時許及7時許先後額外增加由九龍塘站開往大埔墟站的班次，以疏導增加的客流。港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

相關新聞：大埔宏福苑五級火 7座大廈被波及 增至13人死亡多人受傷

運輸署亦表示受火警影響，由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(來回方向)的全線；吐露港公路(來回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線；廣宏街的全線(來回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全線需要封閉。

另外，多條巴士路線需要改道行駛：

九巴：71K,72,72A,72X,73A,73X,74A,74D,74P,74X,75X,263C,271,271B,272P,272X,W3,N73,N271號線(來回方向)
第73D,74B,74E,271S,272E,274X,275X號線(往大埔方向)
第274P號線(往烏溪沙站方向)

龍運巴士：
第A47X,E41,N42A,NA47號線(來回方向)

城巴：
第B8及79號線(來回方向)

過海巴士：
第307,N307號線(來回方向)
第307P,907C,907D號線(往大埔方向)

港鐵接駁巴士：
第K18號線(來回方向)
 

 

