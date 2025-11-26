Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警隊推出2026防罪滅罪限量月曆 扭蛋機設計「轉出」十大吉祥物

2025年尚餘一個多月便會過去，警務處為迎接嶄新的2026年，於今日（26日）推出以「十大防罪滅罪吉祥物」為主題的限量版月曆，冀陪伴市民度過2026年的每一天，加強全民防罪滅罪的意識。想把該款限量版月曆帶回家？就要立即參加香港警察IG專頁有獎遊戲。

這款設計獨特的月曆靈感來自滿載驚喜的扭蛋機，為市民每一個月注入小確幸與大意義。每翻開新一頁，便會「轉出」不同吉祥物，以活潑可愛的形象，傳遞防騙、交通安全、守護兒童及愛護動物等重要訊息。警方希望透過推出該款月曆，加強全民防罪滅罪的意識，攜手推動香港成為更安穩、幸福的美好家園。

想把限量版月曆帶回家，可即日起參加有獎遊戲。只要前往警隊IG專頁（@hongkongpoliceforce），在月曆開箱影片給「like」，並於影片下方留言，分享喜歡這個月曆的原因，以及邀請朋友讚好該留言。活動會於12月3日中午12時截止，按留言獲讚數排名，首200名獲得最多讚好的參加者，可得到限量版月曆一份，得獎者將收到官方帳號通知領取詳情。

 

