石硤尾邨傷人案｜街坊：成地都係血腳印 傷者送院被包到冚「成個木乃伊」

「打開門見成地都係血腳印！」深水埗石硤尾邨美如樓昨(25日)發生兩中六男生離奇血案。兩名分別姓張及姓區（俱18歲）同班男同學，在37樓後樓梯慶祝生日期間受刀傷，滿身鮮血，由37樓乘升降機返回其中一人的住所。有37樓街坊對本網記者表示，事發後聽到嘈雜聲音，最初以為新搬來鄰居裝修聲，打開門才見地面全部都是血腳印，後來才知是樓梯發生傷人案。今（26日）早上本網重返現場，37樓後樓梯及走廊均已清洗乾淨，並無血迹。

而兩男生浴血後乘升降機逃回張男的住所，由其家人報警求助。據目擊街坊表示，張一家四口包括父母及兩兒子同住該單位十多年，今次受傷的是18歲長子，「佢冇乜嘢呀，幾高大，似佢媽媽。」事發後，街坊目睹救護員將兩人由單位內推出走廊，赫見首先被推出的傷者被包紮得「好嚴重」。「成身全部包晒，得返對眼」，又補充指包（紮）到「成個木乃伊咁」。

兩男生在後樓梯慶生期間發生血案。梁國峰攝

兩傷者由單位推出送院。

街坊指當時警員封鎖走廊，不准進入，她與傷者父母在等候期間傾談，他們也坦言不知兒子受傷原因，其中傷者母親直言：「我都唔知（點解），我啱啱放工返嚟！」街坊形容走廊成地血，警察不准住戶進出，直至救護員將傷者推出送院。