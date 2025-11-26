石硤尾邨傷人案｜兩中六男生樓梯間慶生變離奇血案 警追查原因

深水埗石硤尾邨美如樓昨（25日）晚發生恐怖血案。兩名18歲中六同班男生，在梯間慶祝生日期間，離奇浴血，兩人分別頭、雙手及背部受傷。兩人負傷乘電梯逃回其中一人的寓所，由於兩人均滿身鮮血，家人大驚報警求助，兩男生清醒送院。警方調查後得悉二人並無欠債，亦無三合會背景，礙於兩人需進行手術，暫未能向事主了解詳情，事件耐人尋味，深水埗警區反三合會第一隊正跟進調查。

同班同學同一大廈居住

事主分別姓張及姓區，同為18歲。據了解，兩人就讀同一間中學為同班同學，亦同住石硤尾邨美如樓，但不同層數。昨日約傍晚7時，張男在37樓梯間為區慶祝生日，其間兩人離奇浴血，兩人負傷由37樓乘升降機返回張男的住所，他們滿身鮮血，張的胞弟見狀大驚，報警求助。

相關新聞：石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒

警方及救援人員到場，發現區男頭部、背部及腰間均有刀傷；而張男則雙手被斬傷。兩人仍然清醒，其中張男被送往明愛醫院治理，而區男則被送往瑪嘉烈醫院救治，兩人均需接受手術。現時張男情況穩定，區則情況嚴重。

37樓發現陶瓷刀、鎅刀

大批警員身穿防護背心及手持盾牌在美如樓一帶進行搜索，並在張男所住的樓層走廊發現血迹。警方翻看閉路電視，發現兩人從37樓進入升降機，於是派員於37樓梯間搜索，發現37樓至34樓梯間均有大量血迹。另外，警方於37樓梯間發現一把染血的陶瓷刀、一把鎅刀刀片、一張生日卡、一個紙包蛋糕及一部屬於張男的手提電話。而升降機內的地面及四壁亦滿佈血迹，觸目驚心。

警方初步調查得知，兩人均沒有欠債、沒有三合會背景。兩人過往均並非駐校社工跟進個案。由於兩人需要接受手術，案件有待進一步調查，交由深水埗警區反三合會第一隊跟進。