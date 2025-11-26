海關鴨脷洲搗破私煙倉 檢300萬支未完稅香煙 42歲男司機被捕

海關稅收罪案調查科周二（25日）在鴨脷洲一帶展開反私煙行動，搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約300萬支未完稅香煙，估計市值約1,350萬港元，應課稅值約1,000萬港元，並拘捕一名報稱司機的本地男子。

海關人員周二晚上在鴨脷洲一棟工業大廈的貨台發現一輛形跡可疑貨車，車尾有數板可疑紙箱。海關人員隨即上前截查，其後在貨台及貨車車廂內共檢獲約200萬支未完稅香煙，遂將該名43歲男司機拘捕。

其後，海關人員再到同一工廈內一個單位作進一步搜查，再起出約100萬支未完稅香煙。涉事單位面積約一千多平方呎，疑被用作規模頗大的私煙儲存倉。

海關指，犯案集團疑於夜間大部分租戶離開工廈後，才在貨台及單位內處理私煙，以降低被執法人員發現的風險。現場檢獲的香煙品牌多數並非本港市場常見款式，包裝規格亦與本地流通產品不符。海關在單位內除發現大批私煙外，亦同時檢獲大量紙箱及空行李箱，不排除有人將私煙重新包裝，偽裝成正規貨物，再偷運往煙稅較本港為高的海外國家或地區，從稅差中牟取利潤。

海關表示，正追查涉案私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕，並會繼續以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動。

此外，《2025年控煙法例（修訂）條例》係較早時通過，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。