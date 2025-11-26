Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方油尖區打擊違泊發642張告票 39歲男司機涉4罪被捕

突發
更新時間：01:14 2025-11-26 HKT
發佈時間：01:14 2025-11-26 HKT

警方表示，油尖警區聯同西九龍總區交通部人員，周二（25日）在區內黑點進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車事項行動。

行動期間，人員共發出642張定額罰款通知書及拖走8輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。人員亦拘捕一名39歲非華裔男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「涉嫌駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。

警方油尖區打擊違泊發642張告票，拖走8輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。警方圖片
截至今年十月，油尖警區共發出173,661張定額罰款通知書，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。

油尖警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全與守法意識，以保障市民安全。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。

