警荃灣放蛇打擊白牌車 截獲兩司機扣查兩車
更新時間：22:40 2025-11-25 HKT
發佈時間：22:40 2025-11-25 HKT
新界南總區交通部執行及管制組人員今日（11月25日）在荃灣區一帶，喬裝乘客並成功截獲兩名分別40及54歲本地男私家車司機。涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」。兩部懷疑非法載客取酬的「白牌車」亦被扣查作進一步檢驗。
根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰款2.5萬元及監禁12個月。
警方呼籲，市民出行時亦應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。
