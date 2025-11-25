Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

假扮淘寶不明來歷順豐包裹湧現 警籲市民切勿輕率掃碼

突發
更新時間：19:31 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:31 2025-11-25 HKT

警方反詐騙協調中心今日（11月25日）表示，近日接獲多宗市民查詢，表示收到不明來歷的順豐快遞，內含「淘寶」抽獎卷、二維碼（QR code）及贈送面膜，寫有「淘寶備戰雙12」等字眼。中心特別提醒市民：切勿輕率掃描二維碼，也絕對不要提供銀行或信用卡資料，務必警惕刷單任務等常見騙局。若有疑慮，請即致電「防騙易熱線18222」查詢。

相關報道：淘寶新型騙案湧現？！順豐派件上門邀抽獎贏大雪櫃？單張揼本呃得吓人 官方咁解釋...

警方呼籲市民：切勿隨意掃描抽獎卡上的二維碼；不要透露個人資料，包括身份證號碼、銀行帳戶資料等；切勿輕信以「刷單員」、「下單員」或「點讚員」等作招徠的招聘廣告。這極可能是騙案；

警方呼籲市民慎防不明來歷順豐包裹。香港警察FB
警方呼籲市民慎防不明來歷順豐包裹。香港警察FB

警方又提醒，即使發送訊息的陌生人能說出你的個人資料，並不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料。市民應提醒身邊親友提防受騙，如懷疑受騙，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

淘寶（香港）早前回應《星島頭條》時，強調相關抽獎券非官方活動，並指出公司嚴格保護用戶的個人資料安全，並不會向消費者寄送類似的宣傳單張或材料，提醒消費者如若收到來路不明的包裹，應提高警覺，避免被不法之徒詐騙或侵害權益。 

網上流傳有人收到不明來歷的順豐快遞。Threads
網上流傳有人收到不明來歷的順豐快遞。Threads
相關抽獎券寫有「淘寶備戰雙12」等字眼，然而淘寶回覆時否認為官方活動，呼籲消費者提防詐騙。Threads
相關抽獎券寫有「淘寶備戰雙12」等字眼，然而淘寶回覆時否認為官方活動，呼籲消費者提防詐騙。Threads

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前