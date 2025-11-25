假扮淘寶不明來歷順豐包裹湧現 警籲市民切勿輕率掃碼

警方反詐騙協調中心今日（11月25日）表示，近日接獲多宗市民查詢，表示收到不明來歷的順豐快遞，內含「淘寶」抽獎卷、二維碼（QR code）及贈送面膜，寫有「淘寶備戰雙12」等字眼。中心特別提醒市民：切勿輕率掃描二維碼，也絕對不要提供銀行或信用卡資料，務必警惕刷單任務等常見騙局。若有疑慮，請即致電「防騙易熱線18222」查詢。

警方呼籲市民：切勿隨意掃描抽獎卡上的二維碼；不要透露個人資料，包括身份證號碼、銀行帳戶資料等；切勿輕信以「刷單員」、「下單員」或「點讚員」等作招徠的招聘廣告。這極可能是騙案；

警方呼籲市民慎防不明來歷順豐包裹。香港警察FB

警方又提醒，即使發送訊息的陌生人能說出你的個人資料，並不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料。市民應提醒身邊親友提防受騙，如懷疑受騙，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

淘寶（香港）早前回應《星島頭條》時，強調相關抽獎券非官方活動，並指出公司嚴格保護用戶的個人資料安全，並不會向消費者寄送類似的宣傳單張或材料，提醒消費者如若收到來路不明的包裹，應提高警覺，避免被不法之徒詐騙或侵害權益。

網上流傳有人收到不明來歷的順豐快遞。Threads

相關抽獎券寫有「淘寶備戰雙12」等字眼，然而淘寶回覆時否認為官方活動，呼籲消費者提防詐騙。Threads