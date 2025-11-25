Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

父餵女服鼠藥｜父女情況穩定 案件暫列「意圖損害等而施用毒藥」跟進

突發
更新時間：18:55 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:55 2025-11-25 HKT

鑽石山鳳德邨一名由48歲父親，前晚（11月23日）被發現吞食老鼠藥，以及將鼠藥混入龍眼蜜給11歲女兒飲用。兩父女清醒送伊利沙伯醫院，至今日（11月26日）兩人情況穩定。案件早前列「企圖謀殺」， 警方今日表示，目前案件暫列「意圖損害等而施用毒藥」，由黃大仙警區重案組跟進，被捕父親現正被扣留調查。

相關報道：父餵女服鼠藥│父吞藥後嘔吐大作 將藥混龍眼蜜給11歲女 醒目7旬嫲嫲揭發報警

兩父女清醒送院，至今日（11月26日）兩人情況穩定。資料圖片
兩父女清醒送院，至今日（11月26日）兩人情況穩定。資料圖片

消息指，姓黃父親3年前離婚，及後偕11歲女兒與7旬父母同住鳳德邨黛鳳樓一單位。他5年前疑患上精神分裂症，但一直拒絕覆診，直至兩個月前在母親陪同下前往東九龍精神科中心覆診。

前晚9時許，黃母發現兒子在廁所嘔吐，其後看見有人給孫女喝了數杯龍眼蜜，並於廚房發現一堆粉紅色粉末，憶起大廈梯間的老鼠藥同為粉紅色粉末，懷疑兒子情神不穩下服食老鼠藥，再將老鼠藥混入龍眼蜜給孫女飲用，隨即報案求助。

