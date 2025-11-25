將軍澳環保大道爆鹹水管 多區沖廁水及交通一度受影響

將軍澳環保大道近百勝角路路口，今日（11月25日）中午有鹹水管爆裂，水花湧出路面。搶修期間，多區沖廁水受影響，出九龍方向亦有部份行車線封閉，九巴290E及290X號線及城巴793號線也須改道行駛。至晚上8時許，水務署工程團隊搶修完畢，沖廁水供應及道路交通亦恢復正常。

水務署今日下午4時許在社交平台表示，中午接報指環保大道近百勝角路路口有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑900毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予日出康城、將軍澳工業邨、石角路一帶、百勝角路一帶、以及清水灣半島。將軍澳南及調景嶺地區可能會出現水弱情況。

現場為將軍澳環保大道近百勝角路路口。FB：Bosco Chu@車Cam L（香港群組）

事故影響期間，環保大道北行中線及快線封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士仍可使用慢線前往將軍澳及九龍方向，而右轉前往百勝角路的車輛須繞行昭信路迴旋處掉頭並沿環保大道南行左轉進入昭信路。該署就事件與西貢民政事務處及區議員保持密切聯絡，並就事件為市民帶來不便深表歉意。

至晚上8時許，水務署稱經工程團隊搶修下，相關緊急水管維修工程已經完成，沖廁水供應亦已於今晚約7時恢復正常，並預計於今日晚上8時重開受影響的道路。我們感謝受影響市民的體諒。