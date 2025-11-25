旺角通菜街女子倒斃閣樓 警檢獲吸毒工具 揭現場為非法賭檔拘負責人
更新時間：20:36 2025-11-25 HKT
發佈時間：16:39 2025-11-25 HKT
發佈時間：16:39 2025-11-25 HKT
旺角一名33歲女子倒斃唐樓單位，警方調查期間，意外揭發現場為一非法賭檔，檢獲一批吸毒工具，並拘捕了49歲賭檔負責人。
現場為通菜街83號一唐樓，今日（11月25日）下午2時許，一名33歲姓劉女子被友人發現在閣樓單位內不省人事。警方消防接獲友人報案後趕至，當場證實女事主回天乏術。多名探員其後到場蒐證，又帶同警犬協助，入夜後在場檢走一批證物。
警方經調查後表示，在上址檢獲一個懷疑「冰」壺及一支懷疑電子煙，並揭發事發現場為非法賭檔。案件正由旺角刑事調查隊第三隊跟進，據了解女子有不良嗜好，惟她確實死因有待驗屍後確定。
另外，涉案賭檔的49歲姓黃男負責人，則涉嫌「經營賭博場所」及「管有工具可用作吸食毒品用途」被捕，現正被扣留調查。
