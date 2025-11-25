佐敦上海街單位起火冒煙 45歲男住客嚴重燒傷不治

佐敦發生火警。今日（25日）下午12時28分，上海街124至126號近南京街一單位起火冒濃煙。居民發現後拍門大叫走火警，但無法開門，連忙報警求助。消防員趕至破門入屋，救出一名男住客，並動用一條喉和一隊煙帽隊將火救熄。獲救45歲姓繆男子三級燒傷，送往伊利沙伯醫院搶救後惜不治。

案件中約3人自行疏散到安全位置。消息稱，起火現場是非牟利機構向露宿者提供的單位，事主2023年起租住。初步調查後人員在一睡房內發現一盤燒過的炭，並沒有檢獲遺書，起火原因及男子死因有待調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk