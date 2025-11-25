Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭拆毀掉落河 警列刑毀追查

突發
更新時間：17:01 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:53 2025-11-25 HKT

經渠務署活化後的觀塘敬業街翠屏河，今（25日）早上8時51分，保安員巡邏時發現安裝在公園欄杆上，其中三個屬渠務署吉祥物的「下水水」造型公仔，遭人惡意拆毀，然後掉落河內。警員接報到場，圍封被破壞的木托， 將案列刑事毀壞跟進調查。

敬業街明渠全長約1公里，活化後易名為「翠屏河」，現在的翠屏河不僅提升了防洪能力，還成為了一個綠意盎然的公共空間。整個翠屏河畔長廊總長約1公里，設有六個園景平台和七條跨河通道。

而吉祥物「下水水 Drainy」，名字代表了「下水道」的「污水」和「清水」。代表以下水道為家，負責守護下水道秩序，志願是保持渠道暢通。「下水水」被視為渠務KOL，協助渠務署展開各項宣傳工作，推廣「除污淨流　未雨綢繆」的信息，並講講各種渠務知識，呼籲公眾一齊守護渠道。為慶祝中華人民共和國成立75年，長廊旁共設有75個不同造型「下水水」供市民打卡。

 

