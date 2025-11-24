一周逾40宗釣魚詐騙涉逾$600萬 假冒煤氣公司短訊近日湧現

警方表示，過去一周共接獲逾40宗釣魚騙案，騙款逾600萬港元。而在近日，有市民收到自稱「煤氣公司」的釣魚短訊，訛稱「本期燃氣費用逾期未交，於指定日期前繳費，避免出現逾期費用」。有受害人信以為真，點擊釣魚短訊連結，在假冒煤氣公司的網站，按指示輸入電話號碼、信用卡號碼、安全碼（CVV/CVC）及一次性密碼（OTP）等個人資料。直至銀行職員聯絡受害人，驚覺其信用卡曾有多次可疑交易，始知受騙。

警方呼籲市民慎防假冒煤氣公司的釣魚短訊。守網者FB

警方提醒市民，煤氣公司已經登記「短訊發送人登記制」，只會均以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作為發送人名稱向用戶發出短訊，並可在通訊局登記冊名單上查核。如果市民所收短訊其發送人名稱並非以「#」開頭，則代表可能來自未經通訊局登記認證的機構，或可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊，市民需加以警惕。

警方又呼籲，更多行業積極參與登記制，以有效提升短訊的安全性和可信度；市民也可定期將「短訊收件箱📬」內存舊記錄清除；在任何情況下，不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料，或開啓短訊內的超連結；應透過官方渠道查證（煤氣公司客服熱線2880 6988、電郵[email protected]）；有懷疑，即上守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險 。

煤氣：聯同警方及電訊商取締詐騙連結

煤氣公司指出，高度重視有關詐騙短訊，並已聯同警方及電訊供應商取締詐騙連結。煤氣公司亦嚴正指出，沒有向客戶發出有關SMS短訊，亦不會要求客戶在SMS短訊上按入任何連結處理欠款事宜。

煤氣公司現呼籲客戶及公眾提高警覺，提防不明來歷的懷疑詐騙SMS短訊，切勿開啓任何附件或連結。