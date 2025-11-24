立法會選舉｜6聲道一條心 3名非華裔懲教員齊籲市民踴躍投票

12月7日立法會換屆選舉將至，懲教署邀請3名非華裔懲教人員拍攝短片，指出他們共同視香港為家，以廣東話、普通話、英文、菲律賓語、泰語及旁遮普語6種語言，同心呼籲任何文化背景市民，都在選舉當日踴躍投票，為香港這個家帶來新氣象。

三名非華裔懲教員分佈分別是菲律賓裔懲教主任（班務）關華恩、泰國裔懲教主任（更生事務）吳寶慧以及巴基斯坦裔懲教主任（香港懲教學院）Faqir Anam。

他們均對香港感情深厚，其中菲裔的關華恩表示：「呢度係我出世嘅地方，充滿童年嘅回憶同足跡。」泰裔的吳寶慧坦言：「呢度係我領略生活情懷嘅天地，充滿溫暖同親切嘅氛圍。」巴裔的Faqir Anam則指：「呢度係我搵到人生夢想嘅舞台，充滿機遇同挑戰，讓我追夢前行。」

懲教署指，三人共同視香港為家。他們對於香港這個家不單止有一份深厚感情，亦對於這個家的未來有不同的期許及憧憬。三人深信「未來，其實並唔遙遠」，因此以六種語言，同心呼籲市民12月7日「點少得你一票」，為香港這個家及眾人未來帶來新氣象。