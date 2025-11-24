Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜6聲道一條心 3名非華裔懲教員齊籲市民踴躍投票

突發
更新時間：18:48 2025-11-24 HKT
發佈時間：18:48 2025-11-24 HKT

12月7日立法會換屆選舉將至，懲教署邀請3名非華裔懲教人員拍攝短片，指出他們共同視香港為家，以廣東話、普通話、英文、菲律賓語、泰語及旁遮普語6種語言，同心呼籲任何文化背景市民，都在選舉當日踴躍投票，為香港這個家帶來新氣象。

三名非華裔懲教員分佈分別是菲律賓裔懲教主任（班務）關華恩、泰國裔懲教主任（更生事務）吳寶慧以及巴基斯坦裔懲教主任（香港懲教學院）Faqir Anam。

他們均對香港感情深厚，其中菲裔的關華恩表示：「呢度係我出世嘅地方，充滿童年嘅回憶同足跡。」泰裔的吳寶慧坦言：「呢度係我領略生活情懷嘅天地，充滿溫暖同親切嘅氛圍。」巴裔的Faqir Anam則指：「呢度係我搵到人生夢想嘅舞台，充滿機遇同挑戰，讓我追夢前行。」

懲教署指，三人共同視香港為家。他們對於香港這個家不單止有一份深厚感情，亦對於這個家的未來有不同的期許及憧憬。三人深信「未來，其實並唔遙遠」，因此以六種語言，同心呼籲市民12月7日「點少得你一票」，為香港這個家及眾人未來帶來新氣象。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前