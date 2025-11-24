筲箕灣避風塘驚現浮屍 警查證實為25歲失蹤男子

今(24日)下午2時34分，筲箕灣愛勤道筲箕灣避風塘對開，警方接報指一名男子在海中載浮載沉，救援人員到場，將該男子救起，但經檢驗後證實他已氣絕身亡，遂用帳篷將屍體遮蓋。

警方經了解，相信死者一名25歲姓陳男子，他11月21日凌晨於愛德街最後露面後便告失蹤，其家人今日上午向警方報案。據悉，男子事發前受感情問題困擾。

