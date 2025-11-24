Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關夥環保署截查美國寄港貨櫃 檢獲640萬元走私雪種 

突發
更新時間：15:39 2025-11-24 HKT
發佈時間：15:39 2025-11-24 HKT

香港海關與環境保護署11月20日在葵涌聯合行動，透過情報分析及風險評估，揀選及查驗一個由美國運往香港、報稱載有複合地板的海運貨櫃。經檢查後，海關和環保署人員在貨櫃檢獲1300罐懷疑走私雪種，估計市值約640萬元。

本案除懷疑違反《進出口條例》（第60章）外，亦有可能違反《保護臭氧層條例》（第403章）。海關及環保署會作共同跟進及調查，不排除會有人被捕。

海關是專責打擊走私的政府部門，一直站在最前線全方位打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。根據《保護臭氧層條例》，進口、出口或轉口任何受管制的消耗臭氧層物質，均須註冊及受許可證制度管制。任何人士未經許可而進口或出口上述受管制物質，即屬違例，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬元及監禁2年。

