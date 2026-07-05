證券及期貨總會促證監優化CVAP考試 關注虛擬資產新政營運成本

香港證券及期貨專業總會表示，日前與財經事務及庫務局副局長陳浩濂、證監會中介機構部執行董事葉志衡等監管層代表開會後，證監會承諾推進「虛擬資產平台從業員考試」（CVAP）考試與課程的拆分、優化溫習材料及調降考核費用等措施，該會未來將跟進相關時間表，並就私募基金自我託管操作指引、科技服務與受規管活動邊界、VA Payment監管框架等尚未釐清的實務議題，持續與財庫局及證監會溝通，力求在「市場創新、合規安全、營運效益」三者之間取得最佳平衡。

擬拆分CVAP考試與課程

雙方於會上討論了多項具體政策變化，包括取消過往虛擬資產資管的10%最低額豁免，以及新規例即時生效、不設過渡期等安排，惟相關入場分配細節仍有待釐清。證券及期貨總會代表在會上直言，目前部分新規例條文偏向原則性，缺乏具體操作指引，令準備涉足或已參與虛擬資產（VA）業務的機構面臨極大的合規與營運調整壓力。

在針對CVAP考試與從業員資格的專題討論中，證監會表示，已與香港證券及投資學會（HKSI）溝通，未來將會把課程與考試拆分，允許考生不必強制上課即可直接應；同時，獨立考試將提供官方溫習材料，且收費將調降，與現行Paper 2、Paper 3等試卷的考試費用看齊。

推動硬件加密技術多元化

證券及期貨總會直言，持牌平台機構目前正面臨沉重的營運壓力和合規成本，促請監管方在確保安全的前提下，靈活調整實務要求，以正視虛擬資產平台（VATP）的生存空間，當中包括推動硬件加密技術多元化、檢視冷熱錢包比例要求、檢討保險覆蓋要求，以及優化鏈上轉帳操作安排。

釐清科技服務及規管活動界線

該會又要求，明確劃分科技服務與受規管活動之界線，若機構不接觸客戶資產、不收取佣金或服務費，應釐清其是否構成受規管活動，以免純技術服務提供者承受不必要的牌照負擔，並促請監管方就不同商業模式（技術接入、系統開發、交易支援、顧問建議等）逐一提供分類指引。



針對近期大量湧現的非房地產相關牌照申請，該會反映證監會目前面臨招聘困難及人手緊張，導致審批時間存在不確定性，建議局方參考「服務式辦公室」等成熟模式，建立更清晰的審批時間表及階段性參考框架，以便企業能準確規劃資源、資金與人手。

促加快相關衍生產品審批

由於目前零售端主要局限於5種現貨幣對（BTC、ETH、AVAX、LINK、SOL），而且只能買升，缺乏風險對沖工具。該會促請加快相關衍生產品審批，提升香港的國際競爭力。此外，業界關注代幣化資產若涉及股票、商品等跨市場底層資產，其價格發現機制、境外數據來源及開收盤時間安排的合規依據，期望監管方就此提供明確指引。



對於市場上不少公司僅持有海關發出的金錢服務經營者（MSO）牌照、卻實質從事大規模虛擬資產支付的監管問題，該會則促請當局盡快釐清主管機構分工，並公布清晰的政策方向與時間表。

討論私募基金自我託管安排

會上亦討論了允許部分私募基金進行自我託管的安排，業界關注是否需要事前通知證監會、自我託管的硬性要求（如資產隔離、權限管理）、風險控制及審計標準等操作層面問題，期望監管方盡快發布具體指引，以便業界建立內部合規流程。

至於未來科技對金融業的衝擊，包括量子計算對交易平台安全的潛在威脅、人工智能的演算法偏見與沙盒應用，以及數字人民幣跨境結算對接等議題，該會認同隨着新平台、新產品推出，從業人員必須進行轉型及提升技能，同時亦需深化公眾教育，防範不受監管的資產風險，將因應各項虛擬資產政策的立法與諮詢進展，適時為會員舉辦政策解讀會、合規實務工作坊及專業技能提升課程。