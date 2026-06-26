幣安下周起暫停向歐盟用戶提供服務 運營牌照申請有待獲批

英國《金融時報》報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）通知歐盟用戶，由於未能獲得在歐盟地區運營的牌照，將從下周起暫停向該地區用戶提供服務。

報道指，幣安上周向希臘提交的歐盟牌照申請已被駁回。知情人士透露，幣安計劃轉戰法國申請執照，但任何批准都可能要等到7月1日截止日期之後。該交易所表示，有信心在「未來幾個月內」獲得牌照。

據悉，幣安在波蘭、意大利、西班牙和法國的客戶本周已收到電子郵件，告知他們如何從交易所提取資金。

幣安自2021年起就被英國監管機構勒令全面停止當地業務運營；2023年幣安就洗錢及違反國際金融制裁等刑事指控認罪，向美國當局支付逾43億美元（約335億港元）巨額罰款，創辦人趙長鵬辭任行政總裁並判囚4個月，其後獲時任總統特朗普特赦；去年，法國司法部門亦就涉嫌協助洗錢對其展開刑事調查，幣安否認有關指控。

競爭對手乘機搶客

另一方面，部分已獲歐盟牌照的加密交易所藉機搶佔市場。奧地利加密貨幣交易所Bitpanda創辦人Eric Demuth在X平台發文招攬交易員；OKX創辦人徐星亦在社交媒體上發文宣傳公司服務。