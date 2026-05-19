美參院法案擬限制穩定幣收益 EXIO研究院料500億美元資本流入香港

加密貨幣機構EXIO研究院指出，日前美國參議院銀行委員會通過《CLARITY法案》，對穩定幣收益作出嚴格限制，一旦最終法案通過，預計未來24個月內，將有300億至500億美元（約2340億至3900億港元）的穩定幣資本，為尋求合規收益而流向香港等監管友好的金融中心，為當地投資者和持牌平台帶來重大機遇。

EXIO研究院指出，《CLARITY法案》禁止穩定幣發行方向持有人支付「被動利息」，情況與1933年美國銀行業限制存款利率時期高度相似，參照當年的資金流出，預計本輪穩定幣的資本流走時間，將在18至36個月內完成。

港穩定幣發牌 增機構配置信心

該機構指出，美國當地穩定幣相關資金將流向離岸市場，其中香港是核心目的地，當中由於香港已發出穩定幣牌照，極大地增強了機構資本的配置信心。