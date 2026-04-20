HashKey指本港穩定幣發牌增客戶信心 料主力應用商業貿易場景

本港兩個穩定幣牌照早前批出，由兩家機構錨點金融科技（由渣打香港、香港電訊和螞蟻集團合組的公司）和滙豐銀行獲得。本港持牌交易所HashKey Exchange交易所總監鄭詩敏表示，對客戶來說，這是香港首次建立合規、線上流通的港幣穩定幣框架，將明顯增強客戶信心，尤其是零售客戶，對香港而言是一個非常重要的跨步。她續指，預期本港穩定幣應用場景方向主要集中於商業貿易方面，且以客戶的需求為先，同時目前穩定幣獲批尚屬原則性批覆，具體產品形態仍需與監管機構持續溝通。

穩定幣應用場景將主要集中商貿

HashKey OTC（場外交易）業務負責人施佳昀補充說，據了解現時已有大量企業客戶通過OTC渠道進行貿易結算，對穩定幣有實際支付與結算需求。施還說，傳統金融對數字資產亦有需求，如傳統財富管理機構也在關注將數字資產納入其產品體系，如黃金代幣等產品。

中東戰事或強化迪拜金融中心

被問及戰爭對中東金融中心的影響，負責中東業務的HashKey MENA董事總經理Ben El-Baz說，個人認為中東戰事對迪拜的金融中心建設短期雖有擾動，但長期反而可能強化迪拜及阿聯酋作為國際金融中心的未來可信度。他解釋，一個真正成熟的金融中心，需要體現出本地機構（包括公共服務、商業銀行、央行和政府機構）在壓力事件中的反應能力，而從這次戰爭事件的實際表現看，迪拜和阿聯酋的相關機構展現出較強的韌性與協同效率。

虛擬資產OTC發牌制度實施將讓本港監管更加清晰

本港即將在虛擬資產OTC實行發牌制度。施佳昀表示，新制度將會讓本港的監管更加清晰。過去針對線下店的場外交易（OTC）牌照，一直沒有明確規範其監管歸屬以及整個監管制度的具體方案，如今有了較為明確的監管框架之後，這些場外的OTC業者便能遵循更清晰的規則。她續指，HashKey提供的OTC服務，更多是為其他OTC業者（例如broker dealer經紀商）提供最底層的流動性，這也是公司的優勢。

證監會新措施對行業有助

至於被問及今年2月證監會公布的新措施，即允許在符合一定框架下，持牌虛擬資產交易平台可開發僅供專業投資者參與並屬槓桿式產品的永續合約，同時允許虛擬資產交易平台的聯屬公司在其平台上擔任莊家，以提高流動性。鄭詩敏表示，證監會提出的措施對行業而言都是有幫助的，從共享流動性以及市場接入的角度來看，這其實是非常好的安排，因為對交易平台而言流動性本身是一種成本。至於槓桿式產品的永續合約，她說該類產品確實是一個比較成熟的產品方向，現時證監會給出的框架是一個「高層次框架」（high level framework），賦予了平台相當大的靈活性，讓平台能夠靈活界定產品的定義，相信每家交易所都會根據自身客戶的屬性，發展出不同的特色產品。