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全球首富阿爸 接受專訪爆料 馬斯克兄弟持有大量比特幣

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更新時間：10:23 2026-04-17 HKT
發佈時間：10:23 2026-04-17 HKT

全球首富馬斯克（Elon Musk）父親埃羅爾．馬斯克（Errol Musk）接受訪問時爆料，指馬斯克及其兄弟金巴爾．馬斯克（Kimbal Musk）持有大量比特幣，並睇好加密幣是金融的未來。

埃羅爾曾與趙長鵬見面 讚加密幣「非常有趣」

埃羅爾接受BelnCrypto專訪時，分享他對加密幣的看法。他表示毫不懷疑加密幣是金融的未來，稱傳統模式已經過時。他更以親身經歷作例子，指出在南非與美國之間跨境銀行轉帳，實際上是不可能，但透過加密幣就可以即時完成轉帳。

他形容加密幣「非常有趣」，並透過曾與幣安創辦人趙長鵬及Bybit創辦人會面，但坦言自己雖然有透過加密幣支付方式收取款項，但現時未持有任何數位資產。

指馬斯克兄弟 持有23,400枚比特幣

埃羅爾在專訪中亦爆料首富馬斯克加密幣的投資規模。據埃羅爾透露，馬斯克與其兄弟金巴爾，合共持有23,400枚比特幣。

埃羅爾又提到，馬斯克家族曾收到一筆加密幣Solana（SOL）付款，估計當時價值略高於100萬盧布。

馬斯克曾公開力撐比特幣及狗狗幣，但未有透露持貨數量。不過他旗下兩間旗艦企業都持有加密幣資產，正籌備上市的SpaceX，目前持有8,285枚比特幣，市值逾6.2億美元。特斯拉（TSLA）持有11,509枚比特幣，市值約8.62億美元。

至於其兄弟金巴爾，他曾公開稱加密幣行不通，但同期於以太坊區執鏈推出Big Green DAO，以革新慈善捐款模式。

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