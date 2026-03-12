穩定幣首批牌照料下周或之前公佈 3公司有望入圍 未見中資機構身影｜星島獨家

本港首批穩定幣發行人牌照名單將於本月出爐，本報綜合多個消息人士指，有3間公司入圍，包括渣打銀行、滙豐銀行，以及本港首批持牌虛擬資產交易平台OSL，最快下周或之前公布，惟名單隨時會有變數。是次傳出的名單反映當局以穩陣行先，亦未見中資機構的身影。金管局發言人回覆表示，該局不評論市場傳聞。被傳首批穩定幣牌照出局的圓幣亦不作評論。

包括渣打、滙豐及OSL

有消息人士向本報透露，有3間公司將獲得首批本地穩定幣發行人牌照，包括渣打銀行、滙豐銀行，以及OSL。該名人士表示，金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣科技，以及從事數字支付服務的連連數字（2598）原本亦在名單之中。

消息人士又提及，由於內地兩會公布的政策和相關討論甚多，故下周公布本地穩定幣發行人牌照事宜可能性較大。兩會議程將在本周五完全結束。

最初5間機構在候選名單

另有業內人士表示，據了解最初有5間機構在候選名單上，雖然現時市場傳聞主要有3間公司將獲批首批牌照，但實際上整個發牌過程可能需要考慮技術因素等多層框架，所以具體名單隨時會變。該名人士還透露，發鈔銀行受到嚴格監管，相信最終牌照名單很可能會以銀行為主，以確保穩定性和市場信心。

有從事虛擬資產行業的人士透露，有3間公司有機會獲發本港首批穩定幣牌照，當中至少一間公司具有傳統銀行背景。

是次傳出的名單當中，只有渣打銀行為本地穩定幣發行人「沙盒」參與者，京東幣鏈科技（香港）和圓幣科技等2個「沙盒」參與者，以及中資公司則出局。

事實上，英國《金融時報》去年10月報道，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團及京東（9618）在內的多間內地科技巨企，均已暫停在港發行穩定幣的計劃，因為人行官員對科技公司和券商發行任何形式的貨幣感到憂慮，故建議相關機構暫不參與首階段穩定幣發行，另視此為對數字人民幣（e-CNY）的挑戰。

本報翻查資料，OSL集團（863）上月底公布，旗下OSL HK正式上線企業級合規穩定幣USDGO，供香港專業投資者買賣，而USDGO受美國聯邦監管，OSL集團為USDGO的品牌運營及分銷方，反映OSL在穩定幣方面有一定的經驗。

此外，滙豐控股（005）行政總裁艾橋智本月初透露，對香港穩定幣市場的發展及金融創新持積極開放態度，並與金管局保持積極溝通。

