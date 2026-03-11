調查指74%加密幣企業首重驗證準確度 非帳戶設立速度為先

全球驗證服務及反欺詐企業Sumsub今日（11日）發布第四份年度《加密貨幣行業狀況報告》顯示，74%受訪全球企業將驗證的準確度為首要考量，僅39%仍以帳戶設立速度為先，反映加密貨幣行業正捨棄不惜一切代價提升用戶增長。

亞太地區欺詐率升至3.3%

報告指出，儘管2024年至2025年間全球欺詐率維持於2.2%，但具針對性、自動化及AI驅動的欺詐手法已成為常態，令加密貨幣行業身處結構性風險更高的營運環境。其中，亞太地區的欺詐率由2024年的2%升至2025年的3.3%，按年急增65%，主因騙徒更多在增長及創新步伐迅速的市場犯案，並利用產品快速迭代及監管要求調整期間的漏洞發動攻擊。

有63%受訪亞太地區企業更表示，2025年曾至少遭遇一次欺詐事件，另有 13%表示並不確定是否曾受欺詐影響，突顯企業在欺詐偵測能力上，仍與日益精密的欺詐手法之間存在明顯差距。

其他地區方面，去年歐洲錄得8%輕微升幅，欺詐率維持在全球最低的1.4%；拉丁美洲欺詐個案數量下降7%至1.4%，與歐洲同屬最低水平；非洲詐騙率下跌28%至2.6%；而北美地區跌幅最顯著，按年減少38%至1.6%。

系統誤判身份成主要驗證挑戰

報告又顯示，加密貨幣服務提供者去年面臨三大驗證挑戰包括系統誤判真實或偽冒身份（佔60%）、驗證時間過長及用戶體驗欠佳（各佔58%）。儘管接近四分之三的加密貨幣企業將驗證準確度列為首要考量，但平衡帳戶設立速度及整體用戶體驗仍然至關重要。

Sumsub內部數據分析亦顯示，加密貨幣行業積極提升驗證準確度、改善內部流程，並引入更先進的驗證技術，目前已取得成效，全球整體用戶驗證通過率持續穩步上升，平均達94%，較2024年升1個百分點，意味數以百萬計的真實合法用戶成功通過驗證。亞太地區驗證通過率方面，亦由2023年的92%提升至2024年的93%，並於2025年進一步升至94%。

至於全球用戶平均驗證時間由2024年的22秒縮短至2025年的19秒，按年下降 14%，反映用戶重試次數減少，驗證流程亦持續改善。

Sumsub聯合創辦人兼行政總裁Andrew Sever表示，加密貨幣行業已進入一個更重視營運穩定、而非單純追求擴張速度的發展階段。市場於2025 年關注的核心問題，已由「企業能增長多快？」轉為「企業能否在嚴格監管環境下穩健擴展？」，監管合規、反欺詐能力與帳戶設立效率已不再是各自獨立的議題，而是緊密相連的系統性挑戰。