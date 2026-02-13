Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機構及家辦對加密資產炒作已過 AMBR：機構日益重視合規

更新時間：11:47 2026-02-13 HKT
發佈時間：11:47 2026-02-13 HKT

數字金融服務與技術解決方案供應商Amber Group旗下數字財富平台Amber International（AMBR）總裁Vicky Wang於「Consensus 香港大會2026」上表示，亞洲投資者期望持有數字資產的同時，也要求傳統金融工具的安全性、合規性及市場熟悉度。而機構投資者及家族辦公室對加密資產已過了炒作階段，目前正透過金融操作尋求穩定性。

她指：「我們正見證資本進入方式的根本轉變。現時已不再是高信念的押注，而是策略性入場，建立講求基礎設施及熟悉度的數碼優先金融時代。」對不少家族辦公室而言，加密貨幣已不再是試驗性質，而是成為核心的「數碼黃金」或高增長創投機會。靈活的風險框架容許它們長線部署，而這正逐漸成為市場主流。

她又說，機構策略正出現明確轉變，已不再只簡單買入並持有加密貨幣，而是轉向部署「市場中性」（market-neutral）及收益導向策略，以應對市場波動，同時對受監管的結構化產品的需求正急速上升。而亞洲是鏈上加密貨幣活動增長最快的地區，交易量顯著上升。現時有大量資產管理公司及企業正將加密貨幣納入其資產負債表，而且是屬於策略性及長遠佈局。
 
 

