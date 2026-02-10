內地嚴管虛擬資產發展 或變相「鬆章」 港料成RWA出海首站

中國人民銀行等8個內地部委近日再度表態，從嚴監管虛擬資產發展，重申虛擬貨幣業務屬於非法金融活動，並首次列明規管現實世界資產（RWA）代幣化發展及人民幣穩定幣。不過，「重拳」似乎更確立合規經營者的信心，並有業界分析認為，當局「境內嚴禁、境外監管」的立場，變相「鬆章」予香港進一步在離岸合規發展RWA產業，為3月首批穩定幣發牌提供有利空間。

內地首列明規管RWA代幣化

中國人民銀行、金融監督管理總局、中國證監會等8個部委，上周針對虛擬貨幣風險發布新一份通知，重申境內始終對虛擬貨幣相關業務保持禁止性的政策立場，虛擬貨幣並不具有與法定貨幣等同的法律地位，在境內開展相關業務屬於非法金融活動。

同時，官方亦嚴格監管赴境外開展業務的活動，將採取「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，如以境內資產權益為基礎，在境外開展具有股權性質的RWA代幣化業務，需事前備案；另一邊廂，未經相關部門依法依規同意，境內外任何單位不得在境外發行掛鈎人民幣的穩定幣。

港業界續積極擴充RWA業務

當局加強堵截的境內灰色地帶後，市場目光更聚焦香港，目前本港有11間持牌虛產交易平台，同時金管局預告正爭取3月發出首批穩定幣牌照。有持牌平台人士指出，目前仍持續積極擴充RWA業務，認為當局對於證券類資產的RWA監管框架走向清晰，為後續跨境合規發行與交易提供了相對確定的政策預期。該人士又相信，本港VATP（虛擬資產交易平台）不僅僅是內地合規「RWA出海」的第一站，又或只是RWA的二級市場，而是成為整個生態鏈的綜合樞紐。

優先發展「法律關係明確」產品

對於新監管取態後的市場生態發展，數碼資產研究及諮詢機構Web3.01聯合創始人Jason Jiang分析，香港作為離岸合規承接地的角色將會更突出，因應中證監的制度接口變得更清晰，預計未來合規發行、合規交易、合規托管、資訊披露等，將更集中在本港完成。

在本港發展RWA代幣化的資產類別上，Jason Jiang指出，如希望承接內地的RWA跨境業務，現階段香港應該優先加速發展「機構級、現金流清晰、法律關係明確」的產品，例如債券、資產抵押證券（ABS）、供應鏈金融應收帳款、基金份額代幣化等。

人幣穩定幣短期發展機會有限

至於人民幣穩定幣的官方立場，Jason Jiang認為，內地監管核心是「不能用『境外殼』繞開境內對虛擬貨幣或穩定幣的禁止性政策，尤其是涉及貨幣主權的部分。」他認為，如果申請穩定幣牌照的主體存在境內控制網絡之下，其合規評估除了取決於香港監管要求，亦要考慮是否需要滿足內地審批條件，以目前情況而言，相信短期內人民幣穩定幣發展機會有限。

總部設於香港的新火研究院認為，這次監管升級並非對創新全盤否定，而是通過「良幣驅逐劣幣」的治理邏輯，為合規的RWA業務確立清晰邊界，包括文中列明「經業務主管部門同意、依託特定金融基礎設施開展的業務除外」，實質上是預留了政策通道，並稱：「利用境外資本市場為境內優質資產注入流動性，依然是符合數碼經濟發展大趨勢」。