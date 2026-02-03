加密市場大跌之後，我們該如何解讀？| Hashkey 研究院

過去一週，加密市場出現顯著回調。比特幣價格自階段高點回落，部分主流代幣跌幅達到兩位數，市場情緒明顯轉弱。

Bitcoin 價格走勢（1.27-2.2） 來源：CoinMarketCap

由圖表可見，整個加密市場的總市值從1月29日接近1.8萬億美元的階段高點，持續回落至2月2日的約1.5萬億美元，累計縮水超3000億美元。

如果只從價格曲線看，這似乎又是一輪「熟悉的加密波動」。但若結合資金、結構與制度層面的數據來看，這次調整所反映的，遠不止情緒本身。

價格下跌的背後：並非系統性風險，而是流動性回調

從數據角度看，此輪下跌更接近流動性驅動的調整，而非系統性危機。

1. 風險釋放的「溫和性」

根據公開市場數據，近期加密市場的強平規模顯著低於歷史極端水準。以比特幣為例，單日衍生品清算金額雖有放大，但仍明顯低於2022年和2023年幾次典型踩踏事件期間的水準，且2022年FTX破產事件中全網清算為行業級系統性風險規模，當前市場未出現此類極端清算壓力，槓桿風險釋放相對溫和。

加密市場不同時期清算數據對比表

2. 穩定幣底座穩固

鏈上監測顯示，儘管 BTC 價格下行，但主流交易平台的穩定幣儲備並沒有出現斷崖式下跌。相反，USDT 和 USDC 的總供應量在波動中保持堅挺，這意味著場內資金並未大規模離場「回籠」到法幣體系，而是在觀望，等待下一次進場機會。

這說明，市場雖在去槓桿，但並未發生信心層面的系統性崩塌。

一個關鍵對比：市場在跌，但「機構變量」仍在

如果將時間拉長，可以看到一個重要對比：2022年下跌周期中，行業同時經歷了交易平台倒閉、信用違約與監管真空，而當前階段，價格調整發生的同時，機構參與度仍在上升。

以比特幣ETF 為例，2024年11月，美國首批比特幣ETF 獲批不足一年，12家機構產品合計資產管理規模（AUM）首度突破1000億美元。截至2026年2月2 日，比特幣ETF總AUM達1131.66億美元。儘管市場下跌，ETF 並沒有出現大規模的淨流出（Outflow），更多表現為新增資金申購的放緩。

來源：CoinGlass

當前，機構的行為更趨於理性和長線。根據觀察，由於 2026 年宏觀環境（如降息預期或財稅政策調整）的不確定性，機構更多是在透過期權工具進行對沖，而非盲目拋售現貨。這意味著，當前市場的新增變量，已不再僅由散戶情緒主導，而是越來越多地受到中長期配置型資金影響。

結構性變化：波動依舊，但行業「地基」更厚了

另一個值得關注的數據，是行業基礎設施層面的變化。

近年來，隨著各國監管框架的完善，主流資金流向了更透明、有牌照的託管機構。相比 2022 年隨處可見的「黑箱操作」，當前的行業透明度已大幅提升。即便發生個體風險，也能被限制在局部，不會透過隱形債務鏈條拖垮整個行業。

同時，現實世界資產代幣化（RWA）相關鏈上規模持續成長。公開數據顯示，2024 年以來，不含穩定幣的 RWA 鏈上規模同比增幅超過 80%，其中代幣化國債、貨幣市場工具成為主要推動力。

不含稳定币的RWA总市值 来源：rwa.xyz

這些變化並不會立即反映在價格上，但它們決定了行業在下行階段的「抗衝擊能力」。

對普通參與者而言：比判斷方向更重要的是判斷「階段」

歷史經驗表明，加密市場最大的風險往往源於對所處階段的誤判。在行業早期，劇烈下跌往往意味著底層邏輯的坍塌；但在逐步制度化的今天，下跌更多體現為資金節奏與風險偏好的動態調整。當前市場正處於波動仍然劇烈，但底層制度、參與主體和基礎設施已發生質變的階段。

當前市場更接近後者 —— 波動仍然劇烈，但底層制度、參與主體和基礎設施，已發生質變。

對於參與者而言，這意味著必須從單純的「短期漲跌博弈」轉向對周期位置的理解。價格在回調，風險在出清，但行業並未退回原點。對長期觀察者而言，真正值得關注的並不是下一根K線的方向，而是在震盪中依然成立並被進一步強化的趨勢。或許，這正是每一次劇烈波動留給市場的真實信息：在泡沫破裂聲中，那些屹立不倒的合規化與制度化基石，才是未來周期的真正起點。

市場大跌，總會放大情緒，也容易遮蔽事實。但如果回到數據本身，可以看到一個更冷靜的結論：價格在回調，風險在出清，但行業並未退回原點。無論是機構資金的持倉定力，還是合規化基建的穩健表現，都在證明加密市場的敘事早已不再是脆弱的空中樓閣。或許，這正是每一次劇烈波動留給市場的真正信息。

HashKey高級研究員

李強