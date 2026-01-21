比特幣避險需求遠遜黃金 HashKey稱核心邏輯仍在 或終受惠日債動盪？

受地緣政治局勢緊張影響，市場避險需求持續，金價今日再突破4,800美元創新高；相反，比特幣則捱沽，一度跌至8.7萬美元水平，其後跌幅收窄，暫於8.9萬美元水平上落。HashKey高級研究員Tim Sun認為，在金融市場的避險角度上，當前不可否認的是更多投資者會選擇黃金作避險，甚至可說這個優勢是壓倒性的。

黃金擁數千年信用背書

他指出，決定這個市場走勢的是機構資金，從風險管理的角度，黃金作為擁有數千年信用背書和較低波動性，是標準的對沖工具；相反，比特幣的高波動性難以承接如此大量避險需求，但是比特幣仍舊會吸引一部分在避險層面更激進的投資者。

另外，一個不可忽視的因素是財富的代際問題。全球財富的分配主要掌握在50歲以上的人群，對於這部分掌握了全球80%以上財富的人來說，黃金是他們經歷過數次危機驗證過的信仰，而比特幣對他們來說可能仍是一個高風險科技股或年輕人的遊戲。因此，比特幣雖然會吸引一部分激進的避險資金，但在短期內主要表現為風險資產的屬性。

日債衝擊擠壓風險資產

除此之外，日本國債的拋售顯然超出了市場預料，並演變成對全球金融市場的全面衝擊。日本長期國債收益率的飆升同步引發了美元長債收益率的拉升，這不僅擠壓了風險資產的估值，也引發了槓桿資金的平倉和融資回補。在這一去槓桿過程中，比特幣作為加密領域的高流動性資產，自然難以獨善其身。這種市場恐慌源於多重不確定性的共振：既有對歐洲關稅與貿易摩擦升級的擔憂，也有對日本國內政策路徑的重新評估，特別是市場對高市早苗試圖通過激進財政擴張刺激經濟的擔憂正在發酵。

日本央行正面臨進退兩難的局面。如果收緊政策，將壓縮全球流動性；如果放任不管，匯率和債市可能失控。從危害後果來看，日本央行大概率會選擇「用時間換空間」。相比貨幣貶值，國債崩盤是日本更難以承受的痛。因此，央行可能會通過市場溝通穩住預期，採取非常規手段干預匯市，或者開啟干預性的購債方案來壓低收益率。

法幣體系受質疑 將利好比特幣

這一邏輯對投資市場的影響是深遠的。日本作為全球最大的債權國之一，其國債市場的動蕩比一般國家更具系統性破壞力。一旦收益率上升導致日本資金回流，拋售美債和歐債，將進一步推高全球借貸成本，打擊風險資產。然而，如果日本央行為了拯救國債市場而被迫變相印鈔購債，這實際上是在向市場宣告：在維護債務償付能力和法幣價值之間，央行選擇了前者，犧牲了後者。

這正是比特幣長期價值的核心邏輯所在。儘管短期內比特幣受到利率上行與槓桿收縮的壓制，但一旦各國央行再次選擇以擴表來對沖法幣信用風險，市場對法幣體系可持續性的質疑將被系統性放大。在全球債務高企的背景下，如果經濟體需要無限印鈔來稀釋債務，法幣本身的購買力將面臨嚴峻挑戰，而供給受限的比特幣與黃金將成為為數不多的選擇。因此，這種宏觀敘事反而會進一步強化比特幣作為「數字黃金」的投資邏輯，使其長期價值依然穩固。