比特幣2025年破頂後「倒跌」 受累遠古巨鯨沽幣 專家續撐明年創新高 最癲睇25萬美元

2025年加密貨幣市場經歷過山車起伏，雖然比特幣（Bitcoin）於10月一度創下12.6萬美元的歷史新高，惟年底走勢疲弱，截稿時回落至約8.9萬美元水平，即全年「倒跌」逾4%。不過，多位專家或業內人士均對明年走勢仍樂觀，其中區塊鏈技術顧問李思聰接受《星島頭條》訪問時表示，華爾街金融「上鏈」勢在必行，預測比特幣明年有機會再創新高、挑戰15萬美元。此外，Strategy創辦人Michael Saylor預計明年比特幣價格大約在14.3萬至17萬美元之間；而有「華爾街神算子」之稱的Tom Lee更「瘋狂」預測明年1月底達25萬美元。

踏入第四季後 走勢風雲變色

回顧2025年市況，比特幣一度踏入10萬美元時代。受惠於美國建立「國家戰略比特幣儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）的行政命令及ETF資金流入，比特幣今年多次突破10萬美元關口，並於10月6日創下126,199美元的歷史新高。

然而，加密貨幣市場於第四季風雲變色。自10月初觸頂後，市場爆發大規模槓桿清算，涉及資金逾190億美元，導致幣價在年底大幅下挫。隨後在11月與12月陷入調整期，更跌破10萬美元。截稿時，比特幣價格徘徊在8.9萬美元水平，較高位累跌近30%。

相關文章：比特幣失守10.5萬美元關 再爆強制平倉潮 分析料仍有下行空間

部份資金轉投貴金屬及AI市場

對於比特幣今年走勢，李思聰坦言「算非常差」，認為市場行不出原來應有的市況，主因是資金被大熱的AI行業吸走。此外，10月的清算事件嚴重打擊流動性及投資者心理，令比特幣走勢逆轉。他指出，今年出現一個特殊現象，是為數眾多的「遠古巨鯨」在冬眠10年以上後甦醒賣幣，令市場處於換手期。

至於減息周期啟動後，幣市為何反而回調，他分析指，加密貨幣市場受到10月的清算事件重創，導致不少巨鯨選擇離場，主動實踐「四年周期」的下行趨勢。加上貴金屬及AI板塊明顯較火熱，資金自然流向贏面更大的市場。

不過，他仍看好長遠前景，指2026年大型投資銀行、基金和政府將繼續入場，市況不會比2025年差。隨着加密貨幣認受性提高，他預料連香港保險業亦會加入戰團，比特幣明年有望達15萬美元；而以太坊（Ethereum）受惠於RWA（現實世界資產）及金融應用增加，亦有機會達6,000美元。

Tom Lee：黃金先行 比特幣升勢更猛

另一方面，華爾街分析師及大行亦紛紛調整預測。Fundstrat聯合創始人Tom Lee早前在幣安區塊鏈周上聲稱，比特幣將於明年1月底達到25萬美元，並指以太坊若回歸與比特幣的平均比率，價格可見1.2萬美元。他更指，黃金先行上漲後，比特幣漲勢將更猛烈。

Strategy創辦人Michael Saylor亦對比特幣持樂觀態度。他早前出席Podcast時透露，「我們聽到傳聞，主要美國銀行將在2026年上半年開始購買比特幣、託管比特幣，並以原生比特幣資產作為抵押發放信貸」。他又認為，這波機構採用浪潮將在2026年為比特幣價格提供強力支撐，預計明年價格區間大約在14.3萬至17萬美元之間。

目前Strategy持有671,268枚比特幣，市值數百億美元。不過，面對市場波動，該公司早前被揭暫停購買比特幣，轉為增加現金儲備，以緩解外界擔憂。

相關文章：Strategy今年累瀉逾四成 過去一周停購比特幣 增現金儲備

入市宜揀大市值加密幣 採平均成本法

大行方面，渣打銀行分析師Kendrick表示，比特幣回落屬正常狀況，並提到去年1月美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣交易所交易基金（ETF）交易以來，已出現過兩次類似調整，但該行已將2026年目標價由30萬美元削半至15萬美元。相反，摩根大通則預測，比特幣在2026年可攀升至17萬美元，認為未來6至12個月仍有顯著上升空間。

對於目前有意入市的投資者，李思聰則提醒，加密貨幣市場波動比股票大，建議採取「平均成本法」持續買入大市值的比特幣和以太坊，以減低單次入市的價差風險，避免因市場波動而損手。