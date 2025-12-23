Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Strategy今年累瀉逾四成 過去一周停購比特幣 增現金儲備

區塊鏈
更新時間：14:32 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:32 2025-12-23 HKT

近期加密貨幣市場風雨飄搖之際，被視為比特幣主要概念股的Strategy（MSTR）在過去一周暫停購買比特幣，將其現金儲備增至21.9億美元。該股周一收報164.32美元，跌約0.3%，惟今年以來已累跌逾43%。

據外媒引述美國證交會文件指出，Strategy在截至12月21日的7天裏通過出售普通股籌集了7.48億美元。此外，該公司在之前兩周則購買了約20億美元的比特幣，使其總持倉增至約600億美元。

設儲備金用作股息和利息支付

值得留意的是，由於比特幣價格弱勢，市場憂慮Strategy最終可能被迫出售比特幣，該公司月初設立了14億美元儲備金，用於未來的股息和利息支付，以緩解外界擔憂。事實上，該公司的軟件業務所產生自由現金流不足以覆蓋股息或利息支付，而比特幣亦不會帶來股息收入。

另一方面，Strategy行政總裁Phong Le早前曾公開表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密資產淨值）跌破1、且無法通過融資獲得新資金時，才會考慮出售比特幣。

他強調，這並不是其長期政策轉向或主動拋售計劃，而是一種「財務決策」，僅在極端市場和資本環境惡化時採取，明言「我不希望成為出售比特幣的公司」，但補充指當市場情緒低迷時，財務紀律必須優先於情緒。

