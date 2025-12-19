EX.IO上架首款證券型代幣產品 底層資產聚焦內地核心增長產業
更新時間：12:59 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:59 2025-12-19 HKT
香港持牌虛擬資產交易平台EX.IO宣布，上架平台內首款證券型代幣產品，其底層資產為一款股票基金，該股票基金聚焦中國內地的核心增長產業，EX.IO相信新產品亦為香港乃至國際投資者提供了一條嶄新、合規、高效的內地優質資產投資途徑。
EX.IO又表示，平台將加速探索多元化真實世界資產（RWA）代幣化領域，未來數月內將上架逾10款代幣化產品，相關底層資產包括黃金、債券等多元化熱門資產類別。
