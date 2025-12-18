OSL夥Antalpha推黃金穩定幣 港專業投資者可參與買賣

穩定幣交易平台OSL集團（863）與數字資產服務商Antalpha達成合作，共建數字黃金及真實世界資產（RWA）配置生態。首個合作成果今日落地，OSL交易所正式上線全球最大黃金穩定幣Tether Gold（XAUT），香港專業投資者可通過OSL HK場外交易參與XAUT/USDT、XAUT/USD買賣，成為香港機構首次在持牌交易所合規框架內，實現「法幣-數字資產-實體黃金」閉環操作的創新嘗試。

投資門檻低至小數點後6位盎司

XAUT現流通市值達22億美元，每枚代幣與1比1倫敦金銀市場協會標準實物黃金對應，由第三方機構出具季度審計報告，確保資產透明可追溯。官方稱，其核心優勢在於投資門檻低至小數點後6位盎司，滿足從微額配置到大宗交易的多樣需求，另外也解決了傳統黃金投資的痛點，例如相較實物黃金，無儲存難題，流動性更強；對比紙黃金，具備可驗證的實物贖回權；不同於傳統黃金ETF普遍收取的0.5%年費，XAUT零持倉管理費，且實物交割門檻遠低於ETF，因ETF通常要求1至3公斤起兌，XAUT無此限制，支持T+1高效交割。



Antalpha本月初已為香港機構客戶開通XAUT兌換實物金條服務，依託香港頭部金庫的儲存與保管資源，保障交割安全性；OSL則憑藉合規基建與機構級分銷渠道，拓寬產品的合規准入通道。

推動數字黃金與RWA在港普及

Antalpha董事總經理George Chow指出，雙方將以此次合作為起點，推動數字黃金與RWA在港普及。未來還將探索基於XAUT的金融創新服務，包括以其為底層資產的抵押借貸、結構性數字資產產品等，打通「支付-投資-融資」閉環。

OSL首席商務官張英華表示，雙方此前已與眾多機構客戶深度溝通，市場對該類穩健型資產需求強烈。



談及長遠規劃，張英華稱，OSL核心發展方向聚焦全球支付領域，將憑藉各地合規牌照優化跨境支付的時間與成本；RWA佈局方面，正研究拓展至白金等其他貴金屬。至於零售市場開放，需先與香港監管機構溝通申請，目前暫無明確時間表；全球擴張則將依據當地監管要求複製合作模式，合規溝通為首要挑戰。他強調，OSL僅在香港及海外開展業務，嚴格遵循當地法規，未涉足內地市場，而香港「一國兩制」的制度優勢，將為穩定幣業務發展提供有力支持，不受內地相關監管定性影響。

