中證監審慎對待加密資產 吳清：看不清管不住的堅決不展業

他表示，要進一步加強交易管理，增強穿透管理的能力和針對性，提升不同類型投資者交易服務的公平性，維護好中小投資者合法權益，嚴防非法套利和擾亂交易秩序。要強化重點領域的風險防範，對融資融券、場外衍生品、私募資管等需要重點關注的業務，異地總部子公司等需要重點關注的機構，信用、流動性以及合規性等重點風險，必須「瞪大眼睛」、做到防患未然。對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

吳清又鼓勵頭部機構通過並購重組打造國際一流投行，並將對優質券商「適度鬆綁」，打開資本空間與杠桿限制。

