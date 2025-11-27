孫宇晨4.56億美元穩定幣儲備涉被挪用 杜拜法院發全球資產凍結令

波場（Tron）創辦人孫宇晨今日在港公佈，旗下穩定幣TrueUSD（TUSD）4.56億美元儲備金涉嫌被挪用案，取得重大突破。他說杜拜國際金融中心法院（DIFC法院）已對涉案公司發出全球資產凍結令，又表示團隊正透過跨國司法合作全面追回涉案資產。孫宇晨強調，「客戶信任及透明度是從業底線」，並指出有關行為「是在侵蝕公眾對Web3行業的信任」。

案件可追溯至今年4月，有報道指TUSD運營商Techteryx發現，其存放於第三方信託機構First Digital Trust（FDT）的儲備金，涉嫌遭不當挪用至少4.56億美元。孫宇晨隨即以個人資金向Techteryx提供約5億美元財務支援，並向本港警方報案。

孫宇晨聲稱，資金其後被分散投資於多個可疑項目，包括虧損的阿聯酋瀝青廠、非洲煤礦採礦權、FTX加密貨幣交易，以及價值微乎其微的澳洲港口基礎設施項目押金等。

對於近期杜拜法院首次發出相關全球凍結令，以及英國處理錢志敏案等進展，他形容均令團隊感到振奮。

孫宇晨強調，是次事件不僅關乎單一穩定幣項目，更是維護金融市場誠信的關鍵一役。