孫宇晨35億穩定幣被挪用案現進展 涉案公司遭DIFC法院凍結全球資產

波場（Tron）創辦人孫宇晨昨日在港公布，穩定幣TrueUSD（TUSD）4.56億美元（約35.5億港元）儲備金涉嫌被挪用案取得進展。他說杜拜國際金融中心法院（DIFC法院）已對涉案公司發出全球資產凍結令，又表示TUSD運營商Techteryx正透過跨國司法合作全面追回涉案資產。孫宇晨強調，「客戶信任及透明度是從業底線」，並指出有關行為「是在侵蝕公眾對Web3行業的信任」。

案件可追溯至今年4月，有報道指Techteryx發現，其存放於第三方信託機構First Digital Trust（FDT）的儲備金，涉嫌遭不當挪用至少4.56億美元。在收到求助後，孫宇晨隨即以個人資金向Techteryx提供約5億美元財務支援，並向本港警方報案。

孫宇晨昨天聲稱，資金其後被分散投資於多個可疑項目，包括虧損的阿聯酋瀝青廠、非洲煤礦採礦權，以及價值微乎其微的澳洲港口基礎設施項目押金等。

波場（Tron）創辦人孫宇晨昨日在港公布，穩定幣TrueUSD（TUSD）4.56億美元儲備金涉嫌被挪用案取得進展。

孫宇晨接受星島專訪時指控，涉案人士具備職業化、預謀性特徵。他認為，事件得以發生，源於涉案人士利用司法管轄區差異。他又說，金融犯罪大多集中於倫敦、紐約、香港、杜拜等核心金融中心，只要這些地區聯合行動，就能有效遏制犯罪態勢。對於近期杜拜法院首次發出相關全球凍結令，以及英國處理錢志敏案等進展，他形容均令團隊感到振奮。

孫宇晨稱，杜拜國際金融中心法院已對涉案公司發出全球資產凍結令。

對於穩定幣市場討論降溫，孫宇晨認為這是正常現象。

曝露信託牌照制度漏洞

關於資金追回進度，孫宇晨表示，團隊已根據杜拜法庭的全球凍結令，按資金流轉路徑逐層凍結涉案資產。目前第一層資金已成功凍結，即將推進第二、三層資金凍結程序。他強調，不論資金以現金、股權、債券或加密貨幣等形式存在，都將全面覆蓋。涉案資金已擴散至FTX交易所及美、英、烏克蘭、澳洲、杜拜、香港等多個司法管轄區，需透過跨區域合作推動追繳。

孫宇晨強調，是次事件不僅關乎單一穩定幣項目，更是維護金融市場誠信的關鍵一役。他直言香港一直以嚴格的金融監管和完善的法治環境著稱，但這次事件曝露出信託牌照制度漏洞，必須引起足夠警惕。

孫宇晨具體指出，香港信託牌照制度存在缺陷，部分從事金融服務的機構由不具備金融監管能力的公司註冊處監管，形成監管錯位。他建議公司註冊處引入基礎審計制度及可疑交易報告（STR）制度，加強對用戶資產託管的監控與專業審計。

除了加強對信託機構的監管，孫宇晨還建議各國應確保穩定幣嚴格遵守與法幣1︰1對應的原則，儲備金必須存放於高安全性、高流動性的資產中。另外，他呼籲建立跨境監管互通與快速反應機制，防止犯罪分子利用司法管轄區差異進行套利，從而維護全球金融市場的穩定與誠信。

在訪談中孫宇晨亦圍繞技術融合、穩定幣市場降溫等話題發表見解。展望行業未來，孫宇晨提出關鍵判斷：「AI與區塊鏈的結合將是下一個核心變量。」他解釋，AI能零邊際成本管理區塊鏈帳戶及進行轉帳，若實現AI收費，將推動AI經濟前所未有地發展。

稱穩定幣降溫是好事

對於穩定幣市場討論降溫，孫宇晨認為這是正常現象。他指穩定幣本是區塊鏈領域的專業技術，此前的全民熱議並非常態，「降溫是好事，能讓專業人才和企業扎實推動其成為合規化產品」。